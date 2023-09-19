Партия танков Abrams вскоре прибудет в Украину, – Остин
Украина скоро получит танки M1 Abrams от США. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин, открывая заседание в формате "Рамштайн" 19 сентября в Германии.
Заявление Остина цитирует AFP. Эти танки США пообещали передать еще в начале 2023 года.
"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые ранее обещали передать США , скоро прибудут в Украину", – сказал Остин на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины.
Напомним, 19 сентября на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит очередная встреча глав оборонных ведомств стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. На ней впервые присутствует недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров.
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