Партия танков Abrams вскоре прибудет в Украину, – Остин

Украина скоро получит танки M1 Abrams от США. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин, открывая заседание в формате "Рамштайн" 19 сентября в Германии.

Заявление Остина цитирует AFP. Эти танки США пообещали передать еще в начале 2023 года.

"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые ранее обещали передать США , скоро прибудут в Украину", – сказал Остин на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, 19 сентября на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит очередная встреча глав оборонных ведомств стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. На ней впервые присутствует недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров.