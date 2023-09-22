Первые танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе, – Байден

Президент США Джо Байден объявил о первых поставках Силам обороны Украины боевых танков М1 Abrams. Эта военная техника прибудет в Украину уже на следующей неделе.

Об этом глава Штатов сказал во время переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Белом доме в четверг, 21 сентября, передает CNN. Также Байден объявил о новом пакете помощи украинской армии.

"Я сегодня согласовал новый пакет помощи, который содержит больше артиллерии, снарядов, противотанкового оружия. И также на следующей неделе первые танки Abrams будут доставлены в Украину", – сказал Байден.

Отметим, что США пообещали передать Украине танки Abrams еще в начале 2023 года. В январе Байден сказал, что украинская армия получит 31 танк Abrams. Из них планировали сформировать танковый батальон.

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Издание Politico 1 сентября писало, что 200 украинских военных завершили тренировки на учебных танках Abrams на полигонах в Германии. Тогда журналисты утверждали, что первые десять из 31 обещанной машины прибудут в Украину к середине сентября 2023 года.

Что известно об американских танках M1 Abrams, которые получит Украина, читайте в нашем материале.

21 сентября во время Зеленского в Вашингтон США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи. Украинские военнослужащие получат от американских партнеров артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin, снаряды в РСЗО HIMARS и многое другое. Полный список вооружения – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме сказали, что Вашингтон пока что не будет передавать Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS. Такое решение было принято лично главой Штатов Джо Байденом.

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