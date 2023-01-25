Байден объявил о предоставлении Украине танков Abrams: официальное заявление

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин на сумму 400 миллионов долларов, а вместе с ними и 120-мм снаряды и 8 машин тактической боевой и логистической поддержки.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам восьмой конференции "Рамштайн" Таким образом США выполняют условие Германии для старта передачи украинской армии немецких боевых танков Leopard 2.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams. Мы также даем Украине запчасти и оборудование, необходимые для обслуживания этих танков", – подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

Байден также отметил, что Штаты начинают обучать украинских воинов использовать танки Abrams "как можно скорее".

По словам американского президента, Соединенные Штаты и Европа полностью едины в поддержке Украины.

"Россия ожидала, что мы распадемся, не будем вместе, но мы едины. 50 стран встали на защиту территориальной целостности Украины... Я помню как говорил, что Путин ожидал раздора в Европе, но вместе с нашими партнерами мы предоставляем больше вооружения", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что Запад не позволит кому-либо в ХХІ веке отбирать силой территорию другой суверенной страны. И напомнил, что одним из основных принципов устава ООН является нерушимость границ государств.

"Мы верим в силы и возможности Украинской армии. Я говорил президенту Зеленскому, что мы будем поддерживать Украину столько нужно... Это не борьба против России, это борьба за свободу. Это свобода Украины и свобода других стран. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко как только возможно!" – подчеркнул Байден.

M1 Abrams – это современный танк американского производства, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, включающая лазерные дальномеры, приборы ночного видения, а также бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. В качестве двигателя этот танк использует турбину. Она потребляет много топлива, но является более надежной, что крайне важно на поле боя. К тому же, Abrams можно заправлять топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.

Этот двигатель увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий.

Напомним, 20 января на встрече министров обороны в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что предстоящие решения о поставках оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. Ранее немецкое правительство отмечало, что передаст Украине танки Leopard 2 только после того, как Вашингтон передаст Abrams.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии о танках Leopard, хотя министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не принял решения по этому поводу, поскольку планирует проверить собственные запасы.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства. Решение Берлина может быть озвучено вечером 25 января.

К вечеру 24 января сразу два зарубежных издания заявили, что Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Шольца. Речь якобы идет о "значительном количестве" танков Abrams M1, по некоторым данным – от 30 до 50 машин.

А издание Spiegel сообщило, что федеральный канцлер Германии после этого принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2А6. Речь может идти об одной танковой роте – это 14 машин.

Если Берлин действительно принял такое решение, это развязывает руки другим странам-партнерам, которые уже выразили готовность передать нашей стране эти немецкие боевы танки. Всего Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard 2 от 12 стран.

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