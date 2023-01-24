Администрация Байдена намерена отправить 'значительное количество' танков Abrams M1 Украине — WSJ

Администрация Байдена склоняется к предоставлению Украине значительного количества танков Abrams M. Сообщение о поставках может быть объявлено уже на этой неделе.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию высокопоставленных чиновников США и Германии.

Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится направитьв Украину меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставки большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами.

Издание отмечает, что это позволило бы разрешить трансатлантический спор из-за танков. Соглашение должно нивелировать разногласия между США, Германией и другими европейцами относительно предоставления Украине танков во время ключевого этапа войны, когда Киев готовит контрнаступление, чтобы вернуть украинские территории, а Россия проводит очередную мобилизацию для собственных операций в Украине.

Изменения в позиции США произошли после разговора 17 января между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого Байден согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином более недели и, похоже, он на пути решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставкам танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что будущие решения по поставкам оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. Ранее немецкое правительство отмечало, что Берлин передаст Украине танки Leopard 2 только после того, как Вашингтон передаст Abrams.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии по танкам Leopard, хотя министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не принял решения по этому поводу, поскольку планирует проверить собственные запасы.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства.

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