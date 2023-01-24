Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Шольца – Sky News Arabia

Президент США Джо Байден, вероятно, готов передать Украине танки Abrams. Предположительно, речь может идти о 10 этих современных американских боевых машинах.

Видео дня

Так американский президент надеется повлиять на позицию федерального канцлера Германии Олафа Шольца относительно передачи Украине немецких боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства обороны США, издание сообщило, что Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину. Глава США, по словам источника, положительно отреагировал на запросы двух высокопоставленных должностных лиц в Пентагоне, чтобы дать возможность Киеву лучше защищаться от возможного широкомасштабного наступления российских войск.

На условиях анонимности чиновник из Пентагона сказал Sky News Arabia, что пока не похоже, что Берлин готов "отказаться от неуступчивости" и отправить украинской армии немецкие боевые танки Leopard 2.

"Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлине не отражает прогресса, учитывая заявления о вероятности того, что Германия пойдет на введение санкций против любой страны, в частности Польши, если она передаст Leopard без одобрения министерства обороны Германии", – процитировало издание слова своего собеседника.

Для того чтобы подтвердить "устойчивость" западного альянса против Москвы, по словам чиновника, президент Джо Байден готов отправить около 10 танков Abrams, чтобы "разрубить узел Leopard 2" и склонить федерального канцлера Германии к действиям по вооружению украинского войска немецкими танками.

Представитель Пентагона также отметил, что Киеву нужно 500 танков, чтобы противостоять новому наступлению России, к которому готовится Владимир Путин. Его начало прогнозируют ближе к весне.

Напомним, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что предстоящие решения о поставках оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. Ранее немецкое правительство отмечало, что передаст Украине танки Leopard 2 только после того, как Вашингтон передаст Abrams.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии о танках Leopard, хотя министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не принял решения по этому поводу, поскольку планирует проверить собственные запасы.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!