Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2А6 – Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение: ФРГ поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Это около 10-14 машин.

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Об этом сообщил Spiegel. Издание отметило, что другие союзники также хотят поставить в Украину основные боевые танки Leopard 2. Федеральное правительство Германии согласно предоставить разрешение на экспорт таких танков, принадлежащих другим государствам, например Польше.

Решению Германии, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, особенно в Вашингтоне. Канцлер всегда подчеркивал, что он готов поставлять боевые танки только вместе с другими странами, такими, как США. Во вторник, 24 января, появилась информация, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки большого количества своих основных боевых танков Abrams.

По информации Spiegel, танки Leopard якобы будут предоставлены Германией из складов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе другие боевые танки со складов могут быть подготовлены к использованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставкам танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что будущие решения по поставкам оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии по танкам Leopard.

В тот же день появилась информация, что Байден намерен отправить значительное количество танков Abrams M1 Украине, чтобы повлиять на позицию Шольца.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства.

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц уже в среду, 25 января предоставит Польше такое разрешение.

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