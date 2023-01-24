В Белом доме рассматривают отправку 30-50 танков Abrams в Украину – Politico

Белый дом склоняется к передаче Силам обороны Украины "значительного количества" танков M1 Abrams американского производства. По данным СМИ, речь может идти о 30-50 единицах.

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Такими данными 24 января поделилось издание Politico. Два анонимных собеседника журналистов, представляющих власти Соединенных Штатов, сказали, что о соответствующем решении может быть объявлено уже на этой неделе (до 29 января).

Дискуссии в Вашингтоне велись на фоне публичного противостояния с немецкими официальными лицами, которые медлили с поставкой Украине своих танков Leopard.

Один из источников издания заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 американских Abrams.

По словам третьего лица, знакомого с вопросом, танки, скорее всего, поступят в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Указанная программа позволяет Вашингтону финансировать закупку оружия и оборудования, а не брать их из существующих запасов США.

Четвертый анонимный собеседник отметил, что Пентагон никогда не снимал танки с повестки дня. Но в последнее время официальные лица США указывали на трудности с поставками M1 Abrams, поскольку они потребляют много авиационного топлива, будут нуждаться в сложной логистике для ремонта и обслуживания, а обучение экипажей займет много времени.

"Танк Abrams – очень сложная техника. Это дорого, на нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель – думаю, около трех галлонов реактивного топлива на милю. Это не самая простая в обслуживании система", – заявил журналистам на прошлой неделе после поездки в Киев высокопоставленный чиновник Пентагона Колин Каль.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден, вероятно, готов включить Abrams в следующий пакет военной помощи Украине.

– Что касается немецких танков Leopard, то представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил: решение ФРГ о поставке будет готово в ближайшее время.

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