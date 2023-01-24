В Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии по танкам Leopard

В США заявили, что решение Германии о поставке немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону.

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Об этом сообщил Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Поставка данного вида вооружения является наиболее актуальным для Украины для проведения успешного контрнаступления.

"В ближайшие часы или дни мы, возможно, услышим какие-то новости от Германии", – считает американский чиновник.

Как известно, Рамштайн-8 не одобрил передачу танков Украине.

Однако отметим, что в Минобороны Украины заявили: танки Leopard поступят на вооружение Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В правительстве Германии поспорили из-за танков для ВСУ. Глава оборонного комитета Бундестака Мари-Агнесс Штрак-Циммерман задала объяснения от канцлера Олафа Шольца относительно военной поддержки Украины.

– Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения о поставках оружия, в частности, танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было раньше и будет в дальнейшем.

– В то же время Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, сказала, что ее государство не будет препятствовать решению Кракова отправить танки Leopard 2 немецкого производства в Украину для борьбы с российскими оккупантами. Однако пока такой запрос Берлину от Польши не поступал.

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