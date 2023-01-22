Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, – Бербок

Берлин не будет препятствовать решению Польши отправить танки "Leopard 2" немецкого производства в Украину. Однако пока такой запрос не поступал.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI, пишет DW. Таким образом чиновница ответила на вопрос о реакции Германии, если Польша отправит свои танки Leopard без одобрения Берлина.

"На данный момент вопрос не задан, но если бы нас спросили, мы не стали бы мешать", – подчеркнула Бербок.

Напомним: ранее глава МИД Польши Збигнев Рау раскритиковал власти Германии за то, что они не дают разрешения на поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства. Он подчеркнул, что действовать нужно уже сейчас.

"Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поставкам "Леопардов". Нам нужны сейчас действия", – написал чиновник.

Тем временем глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что в их стране в ближайшее время начнут обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартует еще до принятия решения о передаче Украине этих танков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения о поставках оружия, в частности танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было ранее и будет в дальнейшем;

– в свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее. Однако именно от Германии зависит, захочет ли она присоединиться к этой миссии и остановить российское варварство.

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