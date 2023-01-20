Challenger и Leopard: как западные танки смогут усилить Вооруженные силы Украины

20 января 2023 года войдет в историю как переломный момент в процессе предоставления Украине военной помощи западными союзниками. Потому что столько оружия и военной техники, сколько во время восьмого "Рамштайна", наше государство в рамках одного пакета помощи еще не получало.

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Уже объявлено, что Украина получит тысячи боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, десятки танков и самоходных гаубиц, системы противовоздушной обороны и многое другое. Но самыми ожидаемыми для нас являются все же танки, вокруг выделения которых в последние недели разворачивалась целая эпопея.

История вопроса

Для укрепления своей обороноспособности и возможности с меньшими человеческими потерями освободить захваченные Россией территории Украина давно и настойчиво просит у западных партнеров тяжелое вооружение, прежде всего танки. Однако, несмотря на все запросы Украины, к настоящему моменту от западных партнеров поступали только танки советского производства, по тем или иным причинам осевшие на территории нынешних стран-членов НАТО.

Одним из наиболее последовательных противников передачи западных танков Украине всегда была Германия – страна-производитель самых массовых в армиях НАТО танков Leopard 2, которая согласно международным правилам распространения оружия имеет право вето на их поставку третьим странам. Формально канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что якобы не хочет эскалации войны и втягивания НАТО в прямое военное противостояние с Россией, а о настоящих причинах мы можем только догадываться.

К нашему счастью, мощные современные танки в западном мире производит не только Германия, а другие западные партнеры Украины являются более дальновидными. Первой танковой ласточкой стала Франция, которая 4 января 2023 устами президента Эммануэля Макрона пообещала передать Украине "колесные танки" AMX-10 RC собственного производства (хотя танками их назвать трудно, свою информационную миссию они выполнили). А уже 15 января Великобритания официально объявила о передаче Украине 14 британских танков Challenger 2. Также западные СМИ пишут, что в Париже рассматривают возможность предоставления Украине французских боевых танков Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Параллельным курсом сразу несколько стран заявили о готовности поделиться с Украиной танками Leopard 2 немецкого производства, если на то будет немецкое разрешение. В частности, 7 января об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен, а 11 января с аналогичным заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. А еще можно вспомнить Испанию, которая заявила об этом же еще летом 2022 года, однако под давлением Германии быстро передумала.

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова передать Украине немецкие танки только после того, как США отправят свои танки Abrams. Правда, ему публично возразил новоназначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус, который заметил, что Украина может получить танки Leopard 2 без привязки к поставкам Штатами "Абрамсов". По его мнению, эти два события не должны зависеть друг от друга.

Все это время представители украинской власти не теряли оптимизма. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба даже заявил, что Украина надеется получить от западных партнеров столько танков Leopard, чтобы их хватило на формирование танковой бригады.

Танковые войска ВСУ

В Украине танковыми войсками обобщенно называется род войск Вооруженных сил Украины, имеющих на вооружении основные боевые танки. В ВСУ танковые войска присутствуют в составе трех родов войск – Сухопутных, Десантно-штурмовых и Командования морской пехоты ВМС.

Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью в значительном отрыве от других войск, при наступлении с ходу преодолевать большие расстояния, форсировать водные преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника.

Из открытых источников известно, что в составе ВСУ по состоянию на сегодняшний день есть 5 танковых бригад (каждая состоит из 3-х танковых батальонов) и 4 отдельных танковых батальона. Кроме этого, есть 12 линейных и 4 кадрированных танковых батальона в составе механизированных бригад, 2 линейных танковых батальона в составе бригад морской пехоты и 2 линейных танковых батальона в составе горно-штурмовых бригад. Также имеется 7 танковых рот в составе десантно-штурмовых бригад и 1 танковая рота в составе мотопехотной бригады.

Согласно организационной структуре танковые батальоны танковых бригад ВСУ имеют на вооружении по 31 танку (по 10 танков в каждой танковой роте плюс командирский танк). В то же время в механизированных, десантно-штурмовых, горно-штурмовых, мотопехотных бригадах и бригадах морской пехоты ВСУ танковые батальоны имеют по 40 танков, а танковые роты – по 13 танков. Таким образом, на вооружении ВСУ согласно штатному расписанию должно быть суммарно 1493 танка, однако информация об укомплектованности бригад, по понятным причинам, не разглашается.

На вооружении ВСУ по состоянию на сегодняшний день находятся танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-84 – все разных модификаций. Это без учета танков, "экспроприированных" у российской армии после 24 февраля 2022 года. Также в единственном экземпляре существует перспективный украинский танк БМ "Оплот", но о нем как-то отдельно.

Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск ВСУ планируется осуществлять главным образом за счет оснащения их более совершенными типами танков, в том числе западного производства.

Западные топ-танки

Признанной топ-четверкой современных танков в мире являются американские Abrams, немецкие Leopard, британские Challenger и французские Leclerc. Приятно, что все они упоминаются в том или ином контексте, когда речь заходит о военной помощи нашему государству, а два из них уже на пути в Украину.

Challenger 2 – это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Относится к танкам третьего поколения. Он был принят на вооружение в 1991 году, и согласно открытой информации сейчас у британской армии 386 таких танков, эксплуатация которых планируется вплоть до 2035 года. Еще 38 таких машин имеет на вооружении Оман.

Танк Challenger 2 имеет 26,1-литровый V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель CV12-6A Condor мощностью 1200 лошадиных сил. Гидродинамическая коробка передач David Brown Santasalo TN54E имеет шесть передних и две задние передачи.

Танк имеет четыре топливных бака в силовом отделении общим объемом 1387,5 л плюс на кормовой плите корпуса могут крепиться две съемные бочки объемом 204,5 л (суммарно 1592 л). Это дает ему запас хода 450 км по шоссе и около 250 км по пересеченной местности. На асфальтовом покрытии танк разгоняется до 56 км/ч.

Challenger 2 считается одним из самых тяжелобронированных среди западных танков – у него и башня, и корпус прикрыты броней Chobham второго поколения под кодовым названием Dorchester, все сведения о которой до сих пор засекречены. Известно лишь, что Chobham представляет собой композитную броню, которая образуется из нескольких слоев различных сплавов броневой стали, керамики, пластических композитов и кевлара.

Опционально по бортам корпуса и башни производится установка модулей динамической защиты ROMOR в сочетании с решетчатыми экранами. Внутри башни расположен комплекс защиты от биологического и химического оружия.

Танк Challenger 2 оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 длиной 55 калибров. Эта пушка является единственной нарезной пушкой этого калибра на вооружении стран НАТО. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и имеет электрические приводы наводки. Боекомплект пушки составляет 52 выстрела.

Слева от основного орудия установлен спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет L94A1 (боезапас 4000 патронов). Дополнительно у командирского люка на башне установлен 7,62-мм пулемет L37A2, который предназначен преимущественно для противовоздушной обороны.

Основными снарядами являются фугасный снаряд L31 HESH (эффективный против зданий и легкобронированных транспортных средств), дымовой снаряд L34 с белым фосфором и подкалиберный бронебойный оперенный снаряд с откидным поддоном L27A1 APFSDS (он же CHARM 3).

Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.

Leopard 2 – это немецкий основной боевой танк. Относится к танкам третьего поколения. Производство танков Leopard 2 началось в 1979 году, и с этого времени было выпущено 3200 танков этой модели. В настоящее время они находятся на вооружении 21 страны мира (Германия, Австрия, Канада, Чили, Дания, Финляндия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Швейцария, Швеция, Испания, Турция, Венгрия, Катар, Индонезия, Чехия и Словакия), 16 из которых являются членами НАТО.

Танк Leopard 2 имеет 47,6-литровый V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель MTU MB 873 мощностью 1500 лошадиных сил. Гидродинамическая коробка передач Renk HSWL 354 имеет четыре передние и две задние передачи и полностью автоматическая.

Leopard 2 имеет четыре топливных бака, общим объемом 1160 л, что дает максимальную дальность хода 500 км на шоссе и около 161 км по пересеченной местности. При этом двигатель позволяет развить скорость 68 км/ч по шоссе.

Танк Leopard 2 использует разнесенную многослойную броню по всему корпусу. Броня состоит из комбинации стальных пластин разной жесткости, эластичных материалов и других неметаллических материалов. Броня модели Leopard 2A4 имеет максимальную физическую толщину 800 мм. На Leopard 2A5 и последующих моделях толщина увеличена клиновидным модулем брони до 1500 мм.

Кроме этого, борт корпуса прикрыт броневыми обшивками для повышения защиты от снарядов и РПГ, плюс для повышения защиты от мин борта днища корпуса имеют наклон 45 градусов, а само днище укреплено рифлением.

Также танк оборудован дополнительной защитой за счет своей конструкции, разработанной по концепции секционирования. То есть потенциальные источники огня или взрыва отделены от мест нахождения экипажа.

Основным вооружением серийной версии танка Leopard 2 является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall (такая же, как на американских танках M1 Abrams). На всех танках Leopard 2 в модели A5 включительно это пушка L44, а начиная с Leopard 2A6 и дальше, – пушка L55.

Боезапас пушки состоит из 27 снарядов, хранящихся в специальном магазине зарядки в носовой части корпуса слева от водителя. Дополнительные 15 снарядов хранятся в корме башни слева и отделены от боевого отделения электрически управляемой дверцей.

Дополнительным вооружением служит спаренный с пушкой пулемет MG3 калибра 7,62-мм. Еще один MG3 находится в турельной установке на заряжающемся люке.

Основными снарядами являются бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с откидным поддоном DM43 (способен пробивать стальную броню толщиной 560 мм на расстоянии 2000 м) или для версии Leopard 2А5 – DM53 (способен пробивать стальную броню толщиной 750 мм на расстоянии 2000 м) и кумулятивно-осколочный снаряд DM12.

Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.

Как западные танки усилят ВСУ

Во время военных маневров танковые войска применяются как отдельно, так и совместно с механизированными войсками на главных направлениях и выполняют разные задачи как в обороне, так и в наступлении. В обороне танковые войска при непосредственной поддержке механизированных войск участвуют в отражении наступления противника и нанесении контратак и контрударов. В наступлении функция танковых войск состоит в нанесении мощных рассекающих ударов на большую глубину, развитии успеха и разгрома противника во встречных боях и сражениях.

Украина сейчас полным ходом готовится к собственному полномасштабному контрнаступлению с целью освобождения оккупированных Россией территорий, параллельно поглядывая на север и северо-восток в ожидании нового наступления российских войск на Киев. Поэтому западные танки могут пригодиться как при наступлении, так и при обороне.

А то, будут ли они рассеяны по существующим бригадам и батальонам, или же действительно из них будет сформирована отдельная бригада, будет зависеть от того, какое их количество и как быстро получит Украина. Пока известно, что танков Challenger 2 дают 14 единиц уже в ближайшее время, но этого хватит на формирование только одной роты.

С танками Leopard 2 ситуация более сложная – их ожидается больше, но пока с неизвестными сроками поставок. Поэтому можно предположить, что их сначала будут формировать в роты, которые либо будут прикреплять к существующим бригадам, либо сразу будут формировать отдельные танковые батальоны, которые затем объединят в отдельную танковую бригаду.

Однако без ответа остается вопрос, по какому принципу будут формироваться новые соединения – по стандартам НАТО или по организационной структуре ВСУ. Ведь в армиях стран НАТО танковая бригада хоть и состоит также из трех батальонов, однако имеет на вооружении 84 танка, а не 93, как танковая бригада ВСУ. При этом танковая рота у НАТО, наоборот, имеет больше танков – 14 против 10 в ВСУ. Это связано с тем, что танковый батальон ВСУ состоит из трех рот по 10 танков каждая плюс командирский танк (всего 31 танк), тогда как танковый батальон армий НАТО – из двух рот по 14 танков каждая (всего 28 танков).

Но все это – приятные хлопоты. Главное, чтобы западные танки от стран-союзников оказались в Украине, – чем раньше и чем больше.

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