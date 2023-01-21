В Британии показали, на что способны Challenger 2: ими усилят оборону Украины. Видео

На днях в Великобритании объявили о передаче Украине эскадрона танков Challenger 2. Официальный Лондон убежден, что вместе с другой помощью западных партнеров эти танки усилят возможности украинской армии в противостоянии российской агрессии.

Видео дня

В британском оборонном ведомстве решили, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и опубликовали видео, демонстрирующее возможности танков Challenger 2. Ролик появился в Twitter Минобороны Великобритании.

"На этой неделе стало известно, что Великобритания отправит в Украину эскадрон танков Challenger 2. Это часть пакета помощи для ускорения успеха Украины на поле боя. Вот минутное видео как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего", – говорится в подписи к видео.

Challenger 2 является основным танком третьего поколения на вооружении британской армии с экипажем в четыре человека без автомата зарядки. Отличительной особенностью этой бронетехники является засекреченный уровень защиты и использования второго поколения брони Chobham (Dorchester). Она представляет собой специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана, схожая броня используется в американских танках Abrams. Благодаря этой броне, машина максимально защищена как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных.

Танк оснащен цифровой системой управления огнем, командирской панорамой, тепловизорами, лазерными дальномерами и многим другим. Challenger 2 также обладает очень высокой скоростью переноса огня: его башня вращается на 360 градусов всего за 9 секунд, тогда как для Т-72 этот показатель стартует от 20 секунд.

Еще одной особенностью Challenger 2 является его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная. Она является разрезной и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки – бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные и, главное, уникальные бронебойно-фугасные снаряды HESH. Эти снаряды позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальностях до 8 км (это на 3-5 км больше возможностей подкалиберных боеприпасов), а также выводить из строя танки противника за счет значительных повреждений без пробития брони.

Ранее стало известно, что Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине. В него войдут САУ AS90 и БТР Bulldog и первые западные танки, которые получит Украина – британские Challenger 2.

Речь идет о 12 таких танках, в Лондоне считают, что они повлияют на соотношение сил на поле боя.

Однако это мнение разделяют не все. Так, экс-начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннат убежден: чтобы добиться перелома в войне, необходимо, чтобы Украина получила по крайней мере в два-три раза больше таких машин – только тогда можно надеяться на достижение реальных изменений на поле боя: от того, насколько мощной станет поддержка украинской армии в виде танков и бронемашин сегодня, будет зависеть успешность украинского контрнаступления весной.