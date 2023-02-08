Танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте: Сунак и Зеленский встретились с украинскими военными в Дорсете. Фото и видео

8 февраля Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В результате заседания стало известно о том, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте.

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Об этом сообщает издание The Guardian. Кроме того, был поднят вопрос передачи истребителей Украине от США.

Что касается передачи танков Challenger 2 – это произойдет уже в марте.

Риши Сунак сообщил, что "все возможно", в ответ о дальнейшей военной помощи Украине, в частности поставке истребителей F-16 от США.

"Мы подкрепили эту риторику действиями", – добавляет он.

Еще одним важным вопросом, который был поднят на встрече, является обучение украинских пилотов в Великобритании.

Сунак считает, что обучение пилотов полетам на истребителях – это первый шаг к их поставкам в Украину.

"Мы ведем переговоры с нашими союзниками", – говорит премьер-министр Великобритании, отмечая, что "есть и другие союзники, участвующие в закупке этого комплекта".

Риши Сунак сообщил о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев.

"Это станет гарантией того, что у Украины будет армия, способная защищать свои интересы в будущем", – добавил он.

Отмечается, что подготовка обеспечит пилотам возможность управлять современными истребителями, отвечающими стандартам НАТО.

Зеленский поблагодарил Сунака за поддержку и вручил медали некоторым украинским военным. В свою очередь, Риши Сунак заявил, что Британия будет с Украиной до конца

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с премьер-министром государства Риши Сунаком и встретился с королем Чарльзом III.