Украина получит антидроновые системы Slinger, способные сбивать вертолеты и 'Шахеды': подробности

Украина получат антидроновые системы Slinger, производства австралийской компании Electro Optic Systems. Они способные сбивать вертолеты и "Шахеды".

Видео дня

Это будет способствовать удовлетворению важнейших потребностей безопасности и обороны. Такое заявление сделал исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.

Компания в течение трех недель вела испытания систем недалеко от Сиднея. Комплекс был создан на базе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58 и устанавливается на пикапе GMC Denali.

"Эта технология действительно идет в Украину. Система Slinger для жесткого поражения была приобретена США в дар Украине. Лазерная технология все еще находится на стадии разработки, поэтому в настоящее время этот вопрос не рассматривается", – сказал Джонс.

По его словам, война в Украине продемонстрировала, что дроны любого типа могут встретиться и в будущих конфликтах. Slinger может противодействовать многим целям, включая дешевые дроны-разведчики, сообщающие о передвижениях войск в режиме реального времени, импровизированные дроны-камикадзе, оснащенные небольшими взрывными устройствами, такие как иранские Shahed 136, которых широко используются российскими войсками.

Отметим, что система Slinger способна отслеживать и точечно поражать движущиеся беспилотники на расстоянии более 800 метров, используя уникальный боеприпас, который делает ее пригодной для использования в городских условиях.

Напомним, в июле украинские военные получили систему AUDS. Они предназначены для противодействия беспилотным летательным аппаратам в воздухе.

Как сообщил OBOZREVATEL, Норвегия передаст Силам обороны Украины еще 1000 микродронов типа Black Hornet. Это очень маленькие разведывательные беспилотники, одни из самых современных в мире, которые позволяют наблюдать за противником не только с камеры, но и через тепловизор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!