ВСУ получили антидроновые системы AUDS: как они работают. Фото и видео

Украинские военные получили систему AUDS. Они предназначены для противодействия беспилотным летательным аппаратам в воздухе.

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Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке. Он также показал кадры использования данного вооружения.

AUDS – инновационная система, которая объединяет в себе радиолокационное обнаружение целей с электронным сканированием и возможностью радиочастотного подавления.

Эта передовая технология позволяет эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам в воздухе и применяется как в отдаленных, так и в городских районах. Она эффективно предотвращает возможность использования беспилотников для террористических атак или разведки.

В разработке системы AUDS для подавления беспилотников приняли участие три британских компании: Blighter Surveillance Systems, Enterprise Control Systems и Chess Dynamics. Система AUDS является надежным средством защиты, способным оперативно обнаруживать и подавлять потенциально опасные БПЛА, обеспечивая безопасность и сохранность общества.

При разработке системы AUDS для подавления беспилотников активное участие приняли три британские компании: Blighter Surveillance Systems, Enterprise Control Systems и Chess Dynamics.

Радарная составляющая системы AUDS выполняет процесс сканирования, позволяющий обнаруживать сигналы беспилотных летательных аппаратов. По полученным данным система автоматически активирует видеокамеру, оснащенную тепловизионными датчиками.

Тепловизионные датчики позволяют получать информацию об инфракрасном излучении, что обеспечивает возможность наблюдения за дроном в различных условиях освещения, включая темное время суток. Это значительно повышает эффективность системы AUDS в обнаружении и наблюдении за беспилотными аппаратами.

Например, в случае, когда владелец беспилотного летательного аппарата получает сигнал о возникновении неисправности, возможны различные сценарии действий оператора системы AUDS.

Оператор может принять решение подавить сигнал управления беспилотником на короткое время. Это может быть полезным, если требуется временно остановить или нейтрализовать действия БПЛА с целью предотвратить неправомерное использование или устранить потенциальную угрозу.

"Все дело в радиосигнале, ведь производители дронов используют ограниченный диапазон частот. Наше устройство с помощью направленной антенны посылает сигнал на этих частотах. Сигнал такой мощности, что беспилотник перестает слышать все остальные команды", – рассказывает о системе представитель компании Enterprise Control Systems.

В 2015 году эта система прошла финансируемые правительством Великобритании испытания и готовилась к серийному производству.

В комплекс также входит радар Blighter A400, помогающий распознавать цели. По данным компании-разработчика, AUDS может обнаруживать БПЛА на расстоянии до 10 км и способна эффективно работать в сложных условиях, днем и ночью и в любую погоду.

Основные характеристики AUDS:

дальность обнаружения - 10 км;

минимальный размер цели – 0,01 м²;

выходная мощность - 4 Вт;

охват по азимуту – 180° (стандартно) или 360° (опционально);

угол подъема — 10° (антенны M10S) или 20° (антенны W20S);

регулировка высоты - от -40° до +30°;

максимальная скорость камеры – 60 градусов в секунду;

оптический зум - x30;

цифровой зум - x12;

длина волны тепловизора – от 3 до 5 мкм.

Как сообщил OBOZREVATEL, Норвегия передаст Силам обороны Украины еще 1000 микродронов типа Black Hornet. Это очень маленькие разведывательные беспилотники, одни из самых современных в мире, которые позволяют наблюдать за противником не только с камеры, но и через тепловизор.

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