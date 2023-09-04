Силы обороны Украины за неделю уничтожили 8 батальонов армии РФ вместе с техникой. Инфографика

В течение прошлой недели, с 28 августа по 3 сентября, воины Вооруженных сил Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. В общей сложности было ликвидировано почти 4000 оккупантов, что равняется численности 8 батальонов.

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Вместе с ними были уничтожены десятки единиц вражеской военной техники. Об этом сообщает Military Media Center – медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.

Так, потери оккупантов в живой силе за неделю составили 3810 человек.

Также ВСУ превратили в металлолом:

– 80 танков – условно 3 танковых батальона;

– 101 боевую бронированную машину – условно 3 мотострелковых батальона;

– 186 артиллерийских установок – условно 10 артиллерийских дивизионов;

– 32 вражеских ракеты.

Отметим, что один батальон – это около 500 солдат, танковый батальон – это ориентировочно 31 танк, мотострелковый батальон – примерно 34 машины, а артиллерийский дивизион состоит примерно из 18 пушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины в течение 3 сентября ликвидировали на фронте 460 оккупантов, а также обезвредили еще один российский катер. За последние сутки запас техники и вооружения врага поредел на 141 единицу.

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