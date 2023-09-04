ВСУ ликвидировали за сутки 460 оккупантов, уничтожили 37 БПЛА и катер врага – Генштаб

Вооруженные силы Украины в течение 3 сентября ликвидировали на фронте 460 оккупантов, а также обезвредили еще один российский катер. За последние сутки запас техники и вооружения врага поредел на 141 единицу.

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В целом с начала вторжения на украинской земле защитники "усыпили" 265 120 наемников из РФ. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 29 артиллерийских систем (всего 5611), 14 боевых бронированных машин (8663), четыре танка (4480), две РСЗО (741) и одно средство ПВО (503) российской армии.

В небе было сбито 37 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4481), которыми враг атаковал наши города или вел воздушную разведку. А на земле сожжено 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8149) и шесть – спецтехники (847).

Также бойцы уничтожили катер оккупантов (в общем уже 19). Как известно, россияне попытались высадиться на украинском побережье в северо-западной части Черного моря. Морская авиация Военно-морских сил ВСУ помешала этому, взорвав вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

Неизменным осталось количество уничтоженных крылатых ракет (1447), вертолетов (316) и самолетов (315) захватнического войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики с помощью дрона уничтожили вражеский наблюдательный комплекс "Аванпост" на северном направлении. Примечательно, что в стране-агрессоре России его называют "надежный страж границы".

В то же время аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии эффектно уничтожили три российских танка. Вражескую технику сожгли на восточном направлении.

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