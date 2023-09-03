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Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
2,5 т.
Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео

Воины Сил обороны Украины продолжают эффектно уничтожать военную технику оккупационных войск России. В этот раз в сети показали видео, как аэроразведчики отминусовали у врага танки.

Видео дня

Кадры опубликовал на своем канале в Telegram глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в воскресенье, 3 сентября. Военным удалось спалить сразу три танка оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео

Задачу успешно выполнили аэроразведчики из 27-й бригады Национальной гвардии Украины. Это произошло на восточном направлении фронта.

"Восточное направление. Наши аэроразведчики из 27-й бригады Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику. Результат меткой работы: минус три танка", – отметил Клименко.

Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео
Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео
Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео
Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео
Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео
Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне попытались высадиться на украинском побережье в северо-западной части Черного моря. Морская авиация ВМС помешала высадке и уничтожила вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Враг потерял шесть оккупантов ликвидированными и двух ранеными.

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