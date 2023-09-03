Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили три вражеских танка. Видео

Воины Сил обороны Украины продолжают эффектно уничтожать военную технику оккупационных войск России. В этот раз в сети показали видео, как аэроразведчики отминусовали у врага танки.

Видео дня

Кадры опубликовал на своем канале в Telegram глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в воскресенье, 3 сентября. Военным удалось спалить сразу три танка оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Задачу успешно выполнили аэроразведчики из 27-й бригады Национальной гвардии Украины. Это произошло на восточном направлении фронта.

"Восточное направление. Наши аэроразведчики из 27-й бригады Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику. Результат меткой работы: минус три танка", – отметил Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне попытались высадиться на украинском побережье в северо-западной части Черного моря. Морская авиация ВМС помешала высадке и уничтожила вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Враг потерял шесть оккупантов ликвидированными и двух ранеными.