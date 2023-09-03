В Черном море при попытке высадки уничтожен вражеский катер 'Тунец': есть ликвидированные оккупанты. Видео

Россияне попытались высадиться на украинском побережье в северо-западной части Черного моря. Морская авиация Военно-морских сил помешала высадке и уничтожила вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

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Враг потерял шесть оккупантов ликвидированными и двух ранеными. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов. Вместе к победе! Слава Украине!" – отмечено в сообщении.

Куда именно пытались высадиться незваные "гости", в ВМС ВСУ не уточнили. Однако на северо-западе Черное море омывает побережье Одесщины, севернее же находится Николаевская область.

Напомним, в День Независимости Украины защитники совершили высадку во временно оккупированном Крыму. В ходе операции украинские разведчики ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера. Воинам, по словам президента Украины Владимира Зеленского, удалось выйти без потерь.