В Крыму украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера: Зеленский прокомментировал спецоперацию

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спецоперацию по высадке украинских военных во временно оккупированном Крыму. Во время этого рейда украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера.

Видео дня

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с лидером Португалии. Президент отметил, что говорить об освобождении полуострова пока рано.

"Слишком рано говорить об освобождении Крыма. Это первое. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертое – жертв нет с нашей стороны. Это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР Минобороны", – сказал он.

Между тем в разведке сообщили, что наши защитники во время спецоперации повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян.

Напомним, во временно оккупированном Крыму ранним утром 24 августа были слышны взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. СМИ писали, что, предварительно, произошло сражение с участием плавсредств и авиации.

По информации СМИ, в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на Тарханкутском полуострове есть радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Как писал OBOZREVATEL, в одном из недавних интервью начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны Украины способны при необходимости поразить врага на любой части временно оккупированного Россией Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!