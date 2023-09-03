Воины ГУР уничтожили комплекс наблюдения врага 'Аванпост', который в РФ назвали 'надежным охранником границы'. Видео

Украинские разведчики с помощью дрона уничтожили вражеский комплекс "Аванпост" на северном направлении. Примечательно, что в стране-агрессоре России его называют "надежный страж границы".

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Операцию по обезвреживанию техники оккупантов провели бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. В соцсетях ведомства опубликовали видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что эту технику оккупанты используют для контроля над границей, территорией важных объектов и для разведки.

Оптика, которой оборудован "Аванпост", позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 км – в ночное.

Наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.

На кадрах украинской разведки видно, как на российский "Аванпост" была сброшена взрывчатка с беспилотника. Через какое-то мгновение на месте вражеского комплекса уже была "бавовна".

"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на северном направлении, поэтому из "надежного стража" московии его превратили в "безнадежного". Слава Украине!" – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" уничтожили три единицы военной техники оккупантов на Луганщине. В частности, возле города Сватово были обезврежены станция обнаружения целей "Купол", пуско-заряжающая установка к ЗРК 9К37 и вражеский "Бук".

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