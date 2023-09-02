Разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские 'Купол' и 'Бук' в Луганской области. Видео

Разведчики и спецназовцы провели очередную успешную "демилитаризацию" оккупантов в Луганской области. На оккупированной части региона они уничтожили вражескую станцию обнаружения целей 9С18 "Купол", а ЗРК "Бук".

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Поражение произошло вблизи оккупированного города Сватово 30 августа. Подробности и видео уничтожения вражеской техники были обнародованы в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков: станцию обнаружения целей 9С18 "Купол", пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37, ЗРК "Бук", – отмечено в сообщении.

Разведчики рассказали, что заметили вражескую технику, когда она ехала по грунтовым дорогам за пределами населенного пункта. Медлить воины не стали – и нанесли по целям удары дронами-камикадзе.

Напомним, утром 2 сентября в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне защитники ликвидировали около 570 захватчиков, безвозвратные потери России в живой силе превысили 264 тысяч человек.

Также за сутки украинские воины уничтожили 120 единиц вражеской техники и вооружений, в частности, 30 артиллерийских систем россиян.

Предыдущий месяц, август, стал рекордным по количеству потерь РФ в артиллерии.

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