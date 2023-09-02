Силы обороны 'отминусовали' 570 оккупантов и уничтожили 30 артсистем врага – Генштаб

Украинские воины накануне уничтожили 570 российских оккупантов. Общие безвозвратные потери России в войне против Украины к утру 2 сентября превысили 264 тысячи человек.

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Также защитники уничтожили 30 артсистем россиян и 90 единиц другого вооружения и техники. Обновленные данные о потерях врага озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 1 сентября, Силы обороны Украины "денацифицировали" 570 российских оккупантов. Безвозвратные потери вражеской армии достигли 264 060 человек.

Кроме того, по данным ГШ ВСУ, накануне было ликвидировано 120 единиц техники и вооружения врага.

В частности, защитники уничтожили:

– танков ‒ 4471 (+12)

– боевых бронированных машин – 8637 (+24)

– артиллерийских систем – 5560 (+30)

– РСЗО – 736 (+1)

– средств ПВО ‒ 501 (+1)

– самолетов – 315 (+0) ед,

– вертолетов – 316 (+0)

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 4433 (+12)

– крылатых ракет ‒ 1447 (+2)

– кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

– автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34)

– специальной техники – 835 (+4).

Напомним, в утренней оперативной сводке в Генштабе сообщили, что накануне, 1 сентября, армия РФ вела безуспешные наступательные действия, прикрываясь авиаударами по населенным пунктам. В частности, враг пытался наступать на Купянском, а также на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском направлениях. Всего за сутки произошло 45 боевых столкновений.

Украинские воины продолжают движение вперед на Запорожье, нанося захватчикам потери в живой силе и технике.