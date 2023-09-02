Армия РФ ведет безуспешные наступательные действия, прикрываясь авиаударами по населенным пунктам – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступательные действия на юге Украины. Захватчики безуспешно пытаются атаковать на востоке, нанося при этом авиаудары по населенным пунктам.

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Накануне на линии столкновения зафиксировано около 45 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Также в ГШ ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

При этом защитники наносят врагу потери.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.

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