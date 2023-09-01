ВСУ успешно отразили атаки россиян на пяти направлениях на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 31 боевое столкновение – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 31 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники отразили атаки врага на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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В то же время, украинская армия продолжает контрнаступление на Мелитопольском, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 сентября.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы свыше 20 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Винторовка, Ромашково, Шалыгино, Семейкино, Волфино, Владимировка Сумской области и Уды, Хрипуны, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочек, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжил наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степное, Северное, Невельское, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное, Свободное Поле и Новополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малиновка Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Милово, Казацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW сообщили, что 31 августа Силы обороны продлили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожья, продвинувшись на обоих участках фронта. В то же время в стране-агрессоре РФ начали задержать блогеров, раскритиковавших минобороны за провалы их армии в войне.

– Президент Зеленский сообщил, что возвращение Крыма под контроль Украины может происходить как военным, так и дипломатическим путем. Важно, что остров должен быть деоккупирован, без этого не может быть и речи о возвращении стабильного мира на европейском континенте.

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