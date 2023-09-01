'Эту проблему можно решить': Зеленский назвал два пути деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращение Крыма под контроль Украины может происходить, как военным, так и дипломатическим путем. Важно, что полуостров должен быть деоккупирован, без этого не может быть и речи о возвращении стабильного мира на европейском континенте.

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Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления на форуме The European House-Ambrosetti Forum, передает итальянское Interris. Участие международных партнеров в освобождении всех украинских территорий необходимо, чтобы оказать давление на агрессора.

"Украина, как цивилизованная нация, не признает ту часть Крыма, которая принадлежит Российской Федерации, другие страны этого не признают, и поэтому ситуация неустойчива и будет перманентный хаос, именно этого добивается Россия. Эту проблему можно решить дипломатическим или военным путем", – заявил Зеленский.

Также лидер украинской нации добавил, что выход российских войск с полуострова без силового воздействия предотвратит тысячи смертей. К этому необходимо стремиться, обсуждая деоккупацию Крыма на мировой платформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, рассуждая о Крыме, президент Зеленский отметил, что там с 2014 года там нет ни экономических перспектив, ни свобод, ни чувства безопасности граждан, и Украина должна все это вернуть. Но все это не должно быть отвлеченным – под каждой деталью деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание.

"Как именно нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и всех наших людей. Это должно быть всем понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию полуострова все более достижимой и продуманной", – подчеркнул политик.

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