'Вернётся ощущение реальной свободы': Зеленский рассказал о планах по Крыму после деоккупации

Президент Владимир Зеленский заявил, что 8 августа провел совещание по вопросам освобождения Крыма от России, а также предметной политике по возвращению украинского полуострова к нормальной жизни. С 2014 года там нет ни экономических перспектив, ни свобод, ни чувства безопасности граждан, и Украина должна все это вернуть.

Видео дня

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном обращении к нации, которое транслировала пресс-служба его Офиса. Но все это не должно быть просто отвлеченным – под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание.

"Как именно нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и всех наших людей. Это должно быть всем понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию полуострова все более достижимой и продуманной", – подчеркнул лидер нации.

Отметим, что следующий международный саммит Крымской платформы состоится уже 23 августа. Киев приглашает к участию представителей союзных государств, которые категорически отрицают аннексию полуострова и считают действия России преступными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Минобороны Резников выразил уверенность в том, что наши Вооруженные силы в течение года освободят Крым от российской оккупации. Следующий свой день рождения он намерен праздновать на полуострове.

Украинский министр также сделал акцент на пяти тезисах, которые, по его мнению, должны лечь в основу обеспечения мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!