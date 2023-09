ВСУ продвинулись на двух направлениях фронта, российские власти пытаются заставить Z-блогеров молчать о провалах – ISW

Силы обороны Украины 31 августа продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожья, продвинувшись на обоих участках фронта. Тем временем в стране-агрессоре РФ принялись задержать блогеров, которые раскритиковали минобороны за провали их армии в войне.

Но примечательно, что этот шаг вызвал негативную реакцию лишь в небольшом уголке "пугливого" российского информационного пространства. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи ВСУ на фронте

По данным украинского Генштаба, накануне ВСУ продолжили наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и добились неустановленного успеха в сторону Новоданиловка – Новопрокоповка на западе Запорожья.

Замминистра обороны Анна Маляр, без указания подробностей, добавила, что украинские силы также добились успеха под Бахмутом. А начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что ВСУ достигли паритета в контрбатарейных возможностях с российскими войсками.

По его словам, предоставленные Западом артиллерийские системы с дальностью действия от 30 до 40 км позволяют ВСУ уничтожать вражескую артиллерию и вынуждать оккупантов отводить ее дальше от линии фронта.

"Ранее официальные лица Киева делали заявления, что украинская кампания по блокировке врага успешно ослабляет российские контрбатарейные возможности. С середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия у России возможностей контрбатарейной артиллерии, особенно на юге Украины", – подчеркнули в ISW.

Россия бореться с критикой Z-блогеров

Отмечается, якобы российские военные власти решили наказать критиков минобороны РФ. Предположительно, командир 205-й отдельной мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ) и, возможно, высокопоставленный военный чиновник приказали военной контрразведке задержать трех российских блогеров. Те недавно рассказывали россиянам о способах решения МО вопросов внутри 205-й бригады, что не понравилось руководству.

Но примечательно, что реакция на приказы о задержании была в основном изолирована от критиков, которые еще с 25 августа ведут дискуссии об упомянутом формировании.

"Это указывает на то, что российское МО, вероятно, выбирает цели, наказание которых не будет иметь существенных последствий в российском информационном пространстве и эта дискуссия вряд ли продлится в более широком пространстве провоенных блогеров", – считают в ISW.

