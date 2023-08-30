У ВСУ осталось два с половиной месяца, для успеха на фронте нужны две вещи. Интервью с Крамаровым

Текущая наступательная кампания украинских Сил обороны фактически может продолжаться до тех пор, пока погода окончательно не испортится, то есть еще два с половиной – три месяца. Итак, прямо сейчас необходимо собрать все силы и возможности, чтобы выполнить две главные задачи кампании – выход на админграницу Крыма и побережье Азовского моря. Нужны как новые разработки отечественного ВПК, так и помощь западных партнеров.

Видео дня

При этом принципиально важны две вещи: объемы и темпы поставки Украине оружия, в частности, ракет ATACMS и TAURUS. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия ведет разведку объектов критической инфраструктуры Украины и может начать атаки на них в конце сентября или в октябре. В то же время в ВВС сообщают о том, что враг наращивает производство ракет, правда, меньшими темпами, чем это было в прошлом году. По вашим оценкам, на чем враг может сосредоточивать большее внимание – на поражении объектов критической инфраструктуры или все же на действиях на фронте?

– Я абсолютно уверен в том, что Россия не отказалась от планов уничтожения нашей критической инфраструктуры. Разведывать ее наверняка нет смысла, ведь они и так знают, где находятся наши объекты. Скорее, они больше делают акцент на том, чтобы разведать, где и какие средства ПВО и на каких участках у нас установлены для прикрытия критической инфраструктуры.

Однако возможностей для таких массированных ударов, как были в прошлом году, у них уже нет, у них запас ракет исчерпан.

Да, они пытаются организовать производство, учитывая проблемы, которые у них есть, в частности, с поставкой комплектующих. Да, частично они их преодолели. 30-40 крылатых ракет разных типов – это Х-101, Х-555, "Калибр" они наращивать могут.

Также по последним данным ГУР, имеется 270 баллистических ракет оперативно-тактического уровня "Искандер-М" и около 85 "Кинжалов". То есть они смогли начать производство "Кинжалов" и нарастить его. Если мы посмотрим от времени полномасштабного вторжения, какие ракеты они отстреляли, то сейчас у них 85 "Кинжалов", и это достаточно много.

Есть также крылатые ракеты, но крылатые они могут производить больше, плюс дополнительно, конечно, "Шахеды" пока никуда не делись. Их они тоже будут использовать. Кроме того, они пытаются усовершенствовать их в контексте системы наведения и навигации.

Следовательно, враг не отказался от атак, но будет пытаться бить осторожнее, но точнее.

– Но все же, будет ли враг растрачивать свои ракетные запасы для атак на инфраструктурные объекты? Если да, можем ли мы ожидать ослабления давления оккупантов на фронте накануне или во время отопительного сезона?

– Нет, это несравнимые ресурсы. Как правило, на линии фронта они использовали ракеты С-300 "земля-земля". Они у них тоже есть в достаточном количестве.

Это будет два параллельных процесса. На фронте также будут продолжаться тяжелые бои, на Купянско-Лиманском направлении они будут пытаться усилить свое давление. Они даже из Беларуси забрали все свои войска для того, чтобы перебросить на это направление. Потому резервы у них введены. По меньшей мере, им нужно удержать оборону на юге. Конечно, для того чтобы подорвать наши логистические возможности – мы прекрасно помним, что такое локдаун. Это довольно негативно будет отражаться, в частности, на нашей логистике, на поставках, на функционировании нашей армии.

Плюс, конечно, экономика. Их задача максимально затянуть конфликт в тех пределах, в которых он остался для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

– Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил положительную новость. По его словам, в настоящее время у Запада уже нет никаких красных линий в отношении передачи Украине дальнобойного оружия, в частности, ракет ATACMS и TAURUS. По вашему мнению, какая потребность Украины в этих ракетах сегодня? Каковы приоритетные цели для них? Когда они могут появиться непосредственно на фронте?

– У ракеты ATACMS есть пять боевых частей, четыре из которых – это умные кассетные боеприпасы. Это боеголовка, которая при заходе на цель разделяется, есть интеллектуальное самонаведение наводимого на цель боеприпаса. Они нужны нам сейчас на всей линии фронта, прежде всего, для ударов по скоплению противника. Поверьте, это гораздо более эффективно, чем даже кассетные артиллерийские снаряды 155 миллиметров. Плюс эти ракеты нужны нам для прохождения линий обороны уже сейчас.

Ракеты TAURUS мы будем использовать так же, как используем ракеты Storm Shadow и Scalp EG, то есть они нам нужны просто для того, чтобы пополнять запас и продолжать методично разбивать врага уже глубже в тылу, его логистику, командные пункты, склады, ремонтно-технические базы. Однако эти ракеты кардинально ничего не изменят.

Но ATACMS даст нам новую возможность нанесения более эффективных ударов по первой линии тыла окупантов. Скажем, по тому, что находится сразу за линией фронта – накрывать колонны, скопления живой силы с большей эффективностью.

Что касается заявлений министра Резникова – я не хочу быть скептиком. Заявления звучат великолепно, но я хочу увидеть. Давайте вспомним историю с самолетами F-16. В конце мая было заявление, что буквально в начале лета наши пилоты начнут обучение, но произошла задержка на три месяца. Поэтому будем осторожными.

Да, можно сказать, что наши партнеры уже поставляют нам всю номенклатуру вооружения, как только поступят F-16. Всю авиацию, ракетное вооружение. Но давайте будем откровенны: объемы и темпы.

Сейчас, я считаю, самый большой вопрос – это не прохождение красных линий, а наращивание объемов и темпов, крайне необходимых для успеха нашей кампании 2023 года, а это выход к административной границе с Крымом и Азовскому морю. Для этого всего нам также нужно больше ракет Storm Shadow, Scalp EG, а также TAURUS. Нам уже понадобились бы ракеты ATACMS.

Отмечается также, что нам готовы предоставить ракету М-31 для систем HIMARS М-270 также с кассетной боевой частью, которая будет иметь дальность 70-80 километров. Это нам тоже необходимо.

Но все же смотреть по факту предоставления.

– Только что вы ответили на вопрос, который я хотела вам задать следующим. По итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего 28 августа президент Зеленский сообщил, что "максимальное внимание к наступательным действиям". Итак, для эффективного продвижения вперед нам сегодня важны объемы и темпы поставок западной помощи?

– Абсолютно верно. Это объемы и темпы поставки нам оружия, максимальный акцент на наращивании производства и развертывании производства в отечественном ВПК, в том числе массового серийного производства разных типов дронов-камикадзе, БПЛА, в том числе разведывательных оперативно-тактического уровня.

Сейчас нам нужно максимально аккумулировать наши возможности по экономике, производству и сконцентрировать на этой отрасли.

Потому что будем откровенны: для наступательных действий этого года нам осталось возможностей на два с половиной – три месяца, пока погодные условия нам будут позволять. И за это время мы должны максимально напрячься, чтобы достичь целей.

Ведь мы понимаем, что от достижения нами целей также будет зависеть и то, как нас будут поддерживать в кампании 2024 года.