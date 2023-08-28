'Максимальное внимание к наступательным действиям': Зеленский провел очередное заседание Ставки

В понедельник, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главными темами для обсуждения стали ситуация на фронте, а также важные вопросы, связанные с обеспечением защиты энергетической инфраструктуры Украины, подготовкой к наступающему зимнему периоду и результатами инспектирования военно-врачебных комиссий.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. На следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет вынесен отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий.

"Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского. Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", – написал он.

По словам главы государства, на предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны планируется представить отчет о проведенных инспекциях военно-врачебных комиссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут предоставить Украине "гарантии безопасности" по типу тех, которые имеет Израиль. Причем они будут действовать вне зависимости от смены президента в Штатах.