Во вторник, 5 сентября, временно оккупированное пгт Мироновский Донецкой области посетила "бавовна". В результате этого российские захватчики понесли значительные потери.

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Выяснилось, что воины Вооруженных сил Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Стратком ВСУ.

"Около 14:30 Вооруженные силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов вблизи пгт Мироновский, Донецкой области", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские защитники наносят сокрушительный удар по складу захватчиков. Благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение врагу.

Напомним, в Запорожье утром 5 сентября прогремели мощные взрывы вблизи Бердянска. "Бавовна", по словам местных жителей, посетил район населенного пункта Осипенко.

Ранее стало известно, что вечером 4 сентября мощные взрывы раздавались в еще одном тыловом для оккупантов населенном пункте в Запорожье: в поселке Веселое недалеко от временно оккупированного Мелитополя.

Непрерывная канонада, как говорят местные, началась около 9 вечера и продолжалась несколько часов подряд. Взрывы были настолько мощными, что люди чувствовали, как дрожит земля.