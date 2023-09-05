В глубоком тылу оккупантов на Запорожье прогремели взрывы: первые подробности

"Бавовна" все чаще "заглядывает" в тыловые районы оккупированных россиянами украинских территорий. На Запорожье накануне, 4 сентября, мощные взрывы раздавались в районе населенного пункта Веселое неподалеку от временно оккупированного Мелитополя.

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Взрывы были настолько сильными, что жители поселка чувствовали, как дрожит земля. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты "глубокого тыла" перешли от летней "бавовны" на осеннюю. Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого – в 50 километрах от Мелитополя. Настолько мощно, что жители поселка чувствовали, как дрожит земля, а мелитопольцы в северной части города слышали отдаленные звуки взрывов. Ждем подробностей", – написал Федоров.

По данным местного издания "Риа Мелитополь", непрерывная канонада начала раздаваться в Мелитопольском районе примерно с 21:10. Ее было слышно как в райцентре, так и в близлежащих населенных пунктах в течение нескольких часов.

"Как сообщили жители Веселого Мелитопольского района, мощность взрывов была такой, что казалось земля трясется под ногами. Аналогичные ощущения описывают и мелитопольцы", – говорится в сообщении.

Издание также приводит слова мелитопольцев из северной части города, которые накануне отмечали, что "взрывы мощные, но где-то далеко за городом. Идут непрерывно вот уже 3 часа".

"Крысы из оккупационных властей молчат, как в рот воды набрали", – добавили журналисты.

Они также отметили, что в самом Мелитополе и близлежащих селах люди уже несколько дней подряд испытывают проблемы с мобильной связью и интернетом. Один из оккупационных провайдеров, "Мир Телеком", просто перестал работать.

Напомним, ранее 5 сентября стало известно, что на оккупированной Луганской области взорвали главного "таможенника ЛНР". Он занимался отмыванием средств для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины.

Представителя террористической организации "ЛНР" взорвали в его собственном доме. Он был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, поэтому не исключено, что он из "300-го" в конце концов превратится в "200-го".

По данным источников, ко взрыву приложили руку сотрудники СБУ.