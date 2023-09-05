На оккупированной Луганщине взорвали главного 'таможенника ЛНР', занимавшегося отмыванием средств: эксклюзивные подробности

На временно оккупированной части Луганской области взорвали очередного коллаборанта. В собственном жилище подорван Юрий Афанасьевский, который возглавлял "таможню ЛНР" и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.

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За организацией подрыва стоит Служба безопасности Украины. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Службе.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, СБУ приложила усилия для организации подрыва так называемого "руководителя таможни "ЛНР".

Его подорвали в его собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии, поэтому имеет все шансы "переквалифицироваться" из "300-го" в "200-е".

У Афанасьевского есть звание генерал-майора, он является агентом центрального аппарата ФСБ. В созданной РФ террористической организации "ЛНР" он исполняет роль "финансиста" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

Так, Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования вооруженных против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганске партизаны ликвидировали военные патрули оккупантов. Ответственность взяли на себя партизаны по военному движению "Атеш".

"Нам удалось ликвидировать действующие в Луганске военные патрули. Некоторых военных россияне так и не нашли", – отметили в "Атеш".