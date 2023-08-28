В Луганске партизаны ликвидировали военные патрули оккупантов: в 'Атеш' рассказали подробности

Украинские партизаны сообщили, что активно "работают" во временно оккупированном Россией Луганске. Они утверждают, что ликвидировали в городе военные патрули российских оккупантов.

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Об этом заявили на официальном Telegram-канале движения "Атеш" в воскресенье, 27 августа. Представители подполья отметили, что что их агенты ведут разведку во временно захваченном врагом населенном пункте.

"Также нам удалось ликвидировать военные патрули, что действуют в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли", – говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что представители террористической группировки "ЛНР" из состава различных подразделений оккупационных войск в Луганской области идут на сотрудничество и переходят на сторону Украины. Кроме того, местное население также помогает партизанам, и вступает в ряды Сил сопротивления.

Также в "Атеш" утверждают, что луганчане, живущие на временно оккупированной территории, "осознали свои ошибки и не хотят быть причастны к "русскому миру".

Они опубликовали фото и видео, которые, судя по всему, снимали и передавали партизанам местные жители. На каждом из них зафиксирована военная техника оккупационных войск России.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Мариуполе партизаны провели удачную операцию. В результате были уничтожены три военных грузовика врага и повреждено расположение военно-инженерного подразделения россиян.