Украинские партизаны провели успешную операцию в Мариуполе. Фото

Во временно оккупированном Россией Мариуполе партизаны вечером 29 июля провели удачную операцию. В результате были уничтожены три военных грузовика врага и повреждено расположение военно-инженерного подразделения россиян.

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Также повреждения получило оборудование для изготовления бетонных "зубов дракона". Подробности рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Накануне, 29 июля, около 20:11, в Мариупольском районе раздался взрыв, а в самом городе, в районе автостанции "Мариуполь АС-2" поднялся дым, а местные почувствовали вонь гари.

Это явилось следствием успешной операции мариупольского подполья.

“Вчера действиями по саботажу обезврежены три единицы военных грузовиков, значительно повреждено месторасположение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте “Военстроя" и оборудование для изготовления “зубов дракона" на бетонном мини-заводе в районе АС2. Р*сня, будем еб*шить неустанно. Везде, где дотянемся. Не бавовной единой… Слава Украине!" – процитировал Андрющенко Группу Ї Мариупольского сопротивления.

Напомним, ранее в захваченном Мариуполе нашли еще одно стихийное захоронение. Погребение расположено рядом со строительством так называемого "нахимовского училища" в Приморском районе города.

Также сообщалось, что в Мариуполе оккупанты режут железнодорожные вагоны и отправляют на переплавку. Захватчики взялись за железную дорогу после того, как размародерили заводы.