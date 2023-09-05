Под Бердянском прогремел мощный взрыв, есть прилет по врагу: поднялся дым. Фото

На Запорожье утром 5 сентября прогремели мощные взрывы вблизи Бердянска. "Бавовна", по словам местных жителей, посетила район населенного пункта Осипенко.

Видео дня

По предварительным данным, прилетело по российским оккупантам, над местом прилета поднялся дым. Об этом пишут местные паблики.

В бердянских Telegram-каналах люди обсуждают мощный взрыв, который они слышали в городе утром 5 сентября. Взрыв, утверждают местные, был чрезвычайно силен и точно не может объясняться "проведением учений".

Бердянцы жалуются, что в городе тряслись окна и падали вещи с полок.

Между тем, некоторые паблики со ссылкой на местных жителей пишут, что взрыв произошел в селе Осипенко близ Бердянска.

"Местные жители сообщают нам о попадании по врагу в районе села Осипенко! Мы недавно писали, что оккупанты активно расселились вокруг села", – отмечает "Бердянск Сегодня".

Жителей оккупированных территорий Запорожья администраторы канала призвали держаться подальше от вражеских позиций и беречь себя.

Новость дополняется