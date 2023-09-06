ВСУ наступают на Запорожском направлении, у оккупантов большие проблемы: в ISW рассказали о "ловушке" для войск РФ. Карта

Украинские войска продолжают наступление на западе Запорожской области. В частности, Силы обороны продвинулись к населенному пункту Вербовое, который ранее находился под контролем российских оккупантов.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 5 сентября, видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Роботино.

Кроме того, снимки показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Роботино и к северо-западу от Вербового (примерно в 10 км к востоку от Роботина). Геолокированные данные о присутствии украинских войск к северо-западу от Вербового позволяют предположить, что украинские силы продвигаются вдоль линии российских укреплений, ведущей к населенному пункту. Украинские военные источники также подтвердили, что украинские войска добились успехов на направлении Роботино-Новопрокоповка южнее Орехова.

Более того, аналитики считают, что украинские контрнаступательные операции в приграничном районе Донецкой и Запорожской области, скорее всего, позволят сковать части 7-й гвардейской горно-десантной дивизии (ВДВ) и не допустить их переброски на критические участки фронта на западе Запорожской области.

При этом российские источники продолжают жаловаться на то, что российским силам не хватает достаточных контрбатарейных возможностей и артиллерийских боеприпасов перед лицом продолжающейся украинской контрнаступательной деятельности. В связи с этим оккупанты несут безумные потери.

Аналитики отметили, что один из российских "военкоров" опубликовал 5 сентября аудиозапись предположительно от солдата российского 247-го полка ВДВ, в которой тот утверждал, что ему приходится забирать тела российских военнослужащих под Старомайорском, потому что российское командование не контролирует вывоз тел. Россиянин заявил, что его подразделение потеряло 49 человек убитыми за один день боев.

"Заявления российского солдата позволяют предположить, что подразделения 247-го полка продолжают обороняться в районе западной части Донецкой и восточной части Запорожской области, несмотря на заявления известного российского источника в конце августа о том, что некоторые элементы ведут боевые действия в районе Роботина", – указали в ISW.

Напомним, 5 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Лиманском и Купянском направлениях фронта интенсивность вражеских обстрелов очень высока. Оккупанты там восстанавливают свои войска после потерь, заменяют людей и подтягивают новую технику.

В частности, Маляр отметила, что еще две недели назад Купянское направление было "эпицентром" и оккупанты бросали все силы, чтобы прорвать там оборону и дойти до Купянска, но ВСУ остановили врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник высказал мнение, что с наступлением холодов и дождливой погоды украинская армия будет продолжать наносить ракетные удары по важным логистическим объектам российской оккупационной армии, но наступательные операции могут "замереть". В таких условиях передвижение тяжелой техники, в частности, танков станет невозможным.

– Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что давление ВСУ на российские позиции в Бахмуте заставляет страну-агрессора РФ перебрасывать на этот участок силы с других направлений фронта. Город-крепость в Донецкой области остается тем местом, где враг продолжает вкладывать все больше и больше резервов.

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