Оккупанты заменяют людей и подтягивают технику: Маляр назвала самые горячие участки фронта. Карта

На Лиманском и Купянском направлениях фронта интенсивность вражеских обстрелов очень высока. Оккупанты там восстанавливают свои войска после потерь, заменяют людей и подтягивают новую технику.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 5 сентября. По ее словам, на Лиманском направлении Силы обороны ежедневно отбивают около восьми вражеских атак (видео размещено внизу новости).

В частности, Маляр отметила, что еще две недели назад Купянское направление было "эпицентром" и оккупанты бросали все силы, чтобы прорвать там оборону и дойти до Купянска, но ВСУ остановили врага.

"Врага уничтожили, уничтожили технику, уничтожили вооружение, уничтожили людей. Собственно, они там, и на Купянском, и на Лиманском направлениях восстанавливают свои войска, заменяют людей, подтягивают технику на замену. И может показаться, что там меньше обстрелов, но интенсивность там очень высокая", – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что при этом всем оккупанты готовятся к новому наступлению.

"Ситуация горячая. Но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть вот так, как волнами оно идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться", – сказала Маляр и добавила, что воины Сил обороны, штабы и командование готовятся дать агрессору отпор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские защитники имеют успехи на юге. Оккупантов удалось оттеснить на Запорожье на направлении Работино – Новопрокоповка.

– В ISW отметили, что легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и "зубами дракона", которые составляют нынешний оборонительный рубеж россиян на западе Запорожской области.

– Западные аналитики показали карты укреплений оккупантов, через которые приходится прорываться воинам ВСУ.

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