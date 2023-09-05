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"Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное": западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

София Закревская
War
2 минуты
1,4 т.
'Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное': западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

В западных СМИ и соцсетях время от времени появляются статьи и посты о том, что украинское контрнаступление, которое началось летом этого года, якобы медленно продвигается. Однако наши Силы обороны просто не могут двигаться быстрее, учитывая, насколько сильные линии обороны построили российские оккупанты. В частности, это касается юга Украины.

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Там враг месяцами строил сложную оборонную сеть препятствий, а теперь, учитывая продвижение ВСУ, расширяет ее. Об этом пишет The Wall Street Journal, публикуя карты вражеских укреплений, составленные западными аналитиками (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное": западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

В последние три месяца главным направлением ударов ВСУ был район к югу от Орехова в Запорожской области. Он открывает кратчайший путь к побережью Азовского моря – конечной цели украинского контрнаступления.

Но россияне готовились к атаке. Они построили многослойные линии обороны, состоящие из нескольких видов препятствий. Путь Сил обороны Украины к освобождению оккупированных населенных пунктов закрывают траншеи, противотанковые рвы, "зубы дракона" и большие минные поля.

"Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное": западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

Большое количество укреплений защищает оккупированный россиянами Токмак. Этот город враг считает достаточно безопасным, чтобы стягивать туда свои силы для подкрепления.

"Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное": западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

Многочисленные ряды "зубов дракона" наравне с другими вражескими укреплениями станут серьезным препятствием для украинских танков. Для их преодоления нашим военным может понадобиться помощь саперов.

"По мере продвижения украинских войск российские войска, скорее всего, будут приспосабливаться к развитию событий на поле боя. Но преодоление обороны России позволит Киеву захватить больше территории, нацелиться на более важные линии поставок России и подорвать способность России вести войну на более широкой территории", – сказано в сообщении.

"Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное": западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

В WSJ напомнили, что украинские войска прорвали основную российскую оборонную линию, что в перспективе может помочь "разрезать" юг и разделить оккупационные силы на две части.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины добились прогресса в контрнаступлении на Запорожье, прорвав "линию Суровикина". Речь идет о линии обороны врага на юге, которую оккупанты создавали несколько месяцев, заявляя, что она почти неприступна.

Сегодня ВСУ наступают не широким фронтом, но в последние дни даже западные военные эксперты признали увеличение их темпов продвижения.

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