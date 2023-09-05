'Теперь понятно, почему контрнаступление ВСУ такое медленное': западные аналитики визуализировали российские укрепления на юге Украины. Схема

В западных СМИ и соцсетях время от времени появляются статьи и посты о том, что украинское контрнаступление, которое началось летом этого года, якобы медленно продвигается. Однако наши Силы обороны просто не могут двигаться быстрее, учитывая, насколько сильные линии обороны построили российские оккупанты. В частности, это касается юга Украины.

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Там враг месяцами строил сложную оборонную сеть препятствий, а теперь, учитывая продвижение ВСУ, расширяет ее. Об этом пишет The Wall Street Journal, публикуя карты вражеских укреплений, составленные западными аналитиками (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В последние три месяца главным направлением ударов ВСУ был район к югу от Орехова в Запорожской области. Он открывает кратчайший путь к побережью Азовского моря – конечной цели украинского контрнаступления.

Но россияне готовились к атаке. Они построили многослойные линии обороны, состоящие из нескольких видов препятствий. Путь Сил обороны Украины к освобождению оккупированных населенных пунктов закрывают траншеи, противотанковые рвы, "зубы дракона" и большие минные поля.

Большое количество укреплений защищает оккупированный россиянами Токмак. Этот город враг считает достаточно безопасным, чтобы стягивать туда свои силы для подкрепления.

Многочисленные ряды "зубов дракона" наравне с другими вражескими укреплениями станут серьезным препятствием для украинских танков. Для их преодоления нашим военным может понадобиться помощь саперов.

"По мере продвижения украинских войск российские войска, скорее всего, будут приспосабливаться к развитию событий на поле боя. Но преодоление обороны России позволит Киеву захватить больше территории, нацелиться на более важные линии поставок России и подорвать способность России вести войну на более широкой территории", – сказано в сообщении.

В WSJ напомнили, что украинские войска прорвали основную российскую оборонную линию, что в перспективе может помочь "разрезать" юг и разделить оккупационные силы на две части.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины добились прогресса в контрнаступлении на Запорожье, прорвав "линию Суровикина". Речь идет о линии обороны врага на юге, которую оккупанты создавали несколько месяцев, заявляя, что она почти неприступна.

Сегодня ВСУ наступают не широким фронтом, но в последние дни даже западные военные эксперты признали увеличение их темпов продвижения.

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