ВСУ наступают не широким фронтом: эксперт указал на нюанс с прорывом 'линии Суровикина' и продвижением на Запорожье

Силы обороны Украины добились прогресса в контрнаступлении на Запорожье, прорвав "линию Суровикина". Речь идет о линии обороны врага на юге, которую оккупанты создавали несколько месяцев, заявляя, что она почти неприступна.

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Сегодня ВСУ наступают не широким фронтом, но в последние дни даже западные военные эксперты признали увеличение их темпов продвижения. Нюансы тактики в комментарии OBOZREVATEL объяснил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, именно на указанную оборонную линию российские оккупационные войска возлагали большие надежды. Она расположена на первом рубеже второй – основной линии обороны ВС РФ на юге, а именно у села Вербовое в Пологовском районе Запорожской области.

"Силы обороны действительно прорвали этот рубеж и продвигаются к Новопрокоповке и Вербовому, то есть вглубь плацдарма врага, который он создал после бегства из Роботино", – заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что в "линии Суровикина" важна ее глубина, а не протяженность. Ведь ВСУ наступают не широким фронтом, а прорывают рубежи оккупантов на отдельных участках.

"Например, возле Вербово протяженность составляет около 2 км. В то же время эти оборонные районы неоднородны, а потому их можно обойти несколькими направлениями. Село Новопрокоповка – там немного иная ситуация, ведь плотность оборонных линий значительно больше", – отметил эксперт.

По его словам, по сравнению с первой линией обороны врага, которую украинские воины уже преодолели, у нынешней есть другая специфика. В частности, первая предполагала сплошные минные поля, а вторая представляет собой плотные противотанковые сооружения и значительную механизированную составляющую. Там уже идет речь о большом количестве танков, БТР, БМП и артиллерии.

"Поэтому раньше нужно было решать проблемы с минами, а теперь с "железом" оккупантов", – констатировал Коваленко.

В то же время воины Сил обороны уже начали этот процесс. Если заглянуть в статистику о потерях ВС РФ на украинской земле, то в августе был установлен абсолютный рекорд по уничтоженной российской артиллерии – 691 единица. Эксперт говорит, что это превышает возможности российского военно-промышленного комплекса компенсировать столь большую потерю.

Так же в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению вражеской автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами – 685. Больше было сожжено только в марте 2022 года (865 единиц), когда логистические колонны оккупантов уничтожались в режиме нон- стоп.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский генерал Ричард Берронс заявил, что ВСУ нужно пройти три линии обороны армии РФ на юге, чтобы выйти к морю. А для того чтобы восстановить мощные военно-воздушные силы для отражения атак врага, стране необходимо время до середины июня 2024 года.

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