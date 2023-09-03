ВСУ предстоит пройти три линии обороны врага: британский генерал дал прогноз по войне в Украине

Силам обороны Украины, чтобы выйти к морю, нужно пройти еще три линии обороны российских оккупантов на юге. А для того, чтобы восстановить мощные военно-воздушные силы для отражения атак врага, стране необходимо время до середины июня 2024 года.

Видео дня

Об этом заявил британский генерал Ричард Берронс, ранее командовавший Объединенными силами королевства. Как передает Financial Times, он выразил убеждение, что во время нынешнего контрнаступления ВСУ не вытеснят войска РФ, но им это может удаться по меньшей мере, через два года.

Отметим, что отставной офицер британской армии в свое время принимал участие в миротворческих миссиях в Афганистане, Косово и Ираке. По его мнению, только при условии усиления западной поддержки, Вооруженные силы Украины могут одержать победу в войне над российскими оккупантами до 2025 года.

"Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит Россию – хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение площади оккупации вдвое до наступления зимы, что могло бы быть одной из наиболее оптимистичных целей", – подчеркнул он.

Генерал Берронс подчеркнул, что до выхода к морю украинской армии предстоит пройти еще три линии обороны захватчиков. Однако это "маловероятно осуществить до конца 2023 года".

Отставной офицер оценивает, что у Украины достаточно противовоздушной обороны, чтобы прикрыть лишь около трети территории страны. По его словам, вопрос нехватки артиллерийских боеприпасов был решен тоже только временно – за счет поставок кассетных снарядов США.

"Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы", – считает Берронс.

Он добавил, что сейчас Киев должен беречь военные резервы.

"Было бы катастрофой разрешить тому, что осталось от 10-го корпуса, незадействованного резерва Украины, быть разбитым на куски на российской обороне из-за спешных сроков", – объяснил британский генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага на Запорожье после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают скорейшего продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку оккупанты подтягивают резервы на этот участок фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!