ВСУ прорвали первую линию российской обороны на юге, но основные бои еще впереди, – генерал Тарнавский

Украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель кропотливого разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные битвы еще впереди, так как россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

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Но рано или поздно у них закончатся все лучшие солдаты, что даст стимул нашей армии атаковать больше и быстрее. Такое мнение высказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью газете Observer, пишет The Guardian.

Военачальник подсчитал, что Россия потратила 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% на вторую и третью линии, потому что Москва не ожидала, что украинские войска пройдут. В настоящее время, по словам Тарнавского, наша армия продвигается по обе стороны "разлома" и укрепляет свой контроль на территории, захваченной в ходе недавних боевых действий.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул атаковать больше и быстрее. У нас все впереди", – сказал Тарнавский.

"Чем ближе к победе, тем сложнее. Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем самых сильных и лучших. Так что теперь нам предстоит сконцентрироваться на определенных областях и довести дело до конца. Как бы нам всем не было тяжело", – отметил генерал.

Напомним, также Тарнавский сообщил, что за последние сутки Силы обороны Украины на Таврическом направлении обезвредили 289 российских оккупантов, из которых 77 ликвидированы безвозвратно, еще 208 получили ранения, а 4 взяты в плен. Кроме того, были "демилитаризованы" 32 единицы военной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The New York Times сообщило, что на юге Украины ВСУ в контрнаступлении используют тактику малых штурмовых групп по 8-10 солдат. Каждой из таких групп поручено атаковать траншеи, полосу деревьев или даже дом.

– Журналист Юрий Бутусов показал, как воины ВСУ тренируются совершать штурмы в затопленных окопах при поддержке шведских БМП CV-90. Именно такими могут быть условия наступления украинских войск на фронте осенью.

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