Воины ВСУ готовятся к штурмам в сверхсложных условиях: появились кадры из затопленных окопов

В сети показали, как воины Вооруженных сил Украины тренируются совершать штурмы в затопленных окопах при поддержке шведских БМП CV-90. Именно такими могут быть условия наступления украинских войск на фронте осенью.

Видео дня

Соответствующее видео 2 сентября опубликовал в своем Telegram-канале журналист Юрий Бутусов. "Зрелищные кадры тренировки украинских военных по зачистке затопленных окопов при поддержке шведских БМП CV-90", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Журналист добавил, что военные готовятся к штурмам в сверхсложных условиях, ведь именно такими окопы могут быть в период дождей осенью.

Как видно на видео, из шведской CV-90 осуществляется высадка десанта, далее под руководством инструкторов идет обучение бою на вражеской позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины после прорыва второй линии обороны врага надеются, что темпы контрнаступления существенно увеличатся. Морпех ВСУ рассказал The New York Times, что защитники "будут двигаться, как ракеты".

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