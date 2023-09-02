Украинский морпех о прорыве второй линии обороны армии РФ: мы будем двигаться, как ракеты

Украинские военнослужащие продолжают планомерно вытеснять российских оккупантов на юге страны. Ежедневно защитники преодолевают метры заминированных укреплений врага, но в совокупности успехи ВСУ создадут большие проблемы для российских захватчиков.

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Более того, военнослужащие уверены, что после прорыва второй линии обороны темпы контрнаступления существенно увеличатся. Об этом говорится в статье The New York Times.

Украинские военные, участвующие в боевых действиях, выразили большую уверенность в том, что они смогут прорвать российские позиции.

"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений. Мы будем двигаться как ракеты", – заявил украинский морпех.

Морские пехотинцы сражаются на линии, идущей на юг вдоль дороги Т0158, проходящей реку Мокрые Ялы. На этом участке фронта с начала контрнаступления в июне украинские войска освободили ряд населенных пунктов.

По словам украинских защитников, россияне срочно направляют подкрепление, чтобы попытаться остановить наступление ВСУ.

Напомним, представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за 72 часа Силы обороны продвинулись вглубь позиций оккупантов на несколько километров между селами Работино и Вербовое в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия развернула элементы недавно созданной 25-й общевойсковой "резервной" армии, чтобы дать возможность частям, которые сейчас находятся в Луганской области, передислоцироваться на юг Украины. С помощью дополнительных сил оккупанты надеются сдержать украинское контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.