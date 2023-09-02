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Украинский морпех о прорыве второй линии обороны армии РФ: мы будем двигаться, как ракеты

Алексей Лютиков
War
1 минута
2,5 т.
Украинский морпех о прорыве второй линии обороны армии РФ: мы будем двигаться, как ракеты

Украинские военнослужащие продолжают планомерно вытеснять российских оккупантов на юге страны. Ежедневно защитники преодолевают метры заминированных укреплений врага, но в совокупности успехи ВСУ создадут большие проблемы для российских захватчиков.

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Более того, военнослужащие уверены, что после прорыва второй линии обороны темпы контрнаступления существенно увеличатся. Об этом говорится в статье The New York Times.

Украинские военные, участвующие в боевых действиях, выразили большую уверенность в том, что они смогут прорвать российские позиции.

"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений. Мы будем двигаться как ракеты", – заявил украинский морпех.

Морские пехотинцы сражаются на линии, идущей на юг вдоль дороги Т0158, проходящей реку Мокрые Ялы. На этом участке фронта с начала контрнаступления в июне украинские войска освободили ряд населенных пунктов.

По словам украинских защитников, россияне срочно направляют подкрепление, чтобы попытаться остановить наступление ВСУ.

Украинский морпех о прорыве второй линии обороны армии РФ: мы будем двигаться, как ракеты

Напомним, представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за 72 часа Силы обороны продвинулись вглубь позиций оккупантов на несколько километров между селами Работино и Вербовое в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия развернула элементы недавно созданной 25-й общевойсковой "резервной" армии, чтобы дать возможность частям, которые сейчас находятся в Луганской области, передислоцироваться на юг Украины. С помощью дополнительных сил оккупанты надеются сдержать украинское контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.

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