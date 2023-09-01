'Достигли успеха в районе второй линии обороны РФ': в Белом доме признали прогресс ВСУ на южном фронте

Официальный представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал международных партнеров не подгонять украинские войска в контрнаступлении и не критиковать за слишком медленные результаты. Только за последние 72 часа Силы обороны показали значительный прогресс и продвинулись вглубь позиций врага на южном направлении.

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Слова представителя Белого дома передает издание Barrons. Он ответил на вопрос журналистов, что думает о промедлении украинских войск в контрнаступательной операции.

"Вооруженные силы Украины добились определенного успеха против этой второй линии обороны России", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что западные анализы боевых действий показали прорыв российских рубежей на несколько километров между селами Роботиным и Вербовым в Запорожской области. Цель Киева — продвинуться прямо на юг к Азовскому морю, отрезав России сухопутный доступ к оккупированному Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным американских СМИ, Силы обороны проходившие обучение в странах Запада, перестали в ходе контрнаступления опираться на тактику армии США ведения боевых действий. Командование ВСУ вернулось к тактике, которую украинские военные знают "лучше всего".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров не критиковать контрнаступление Сил обороны на фронте, а доверять украинским военным и помогать им. Армия страны продвигается для освобождения захваченных Россией территорий, но это очень тяжелая борьба.

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