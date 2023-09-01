'Является решающей территорией': Ходжес объяснил, почему ВСУ важно освободить Крым, и раскритиковал сторонников уступок

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику. Он также раскритиковал сторонников уступок.

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Об этом он сказал в комментарии изданию Newsweek. По словам Ходжеса, Крымский полуостров является решающей территорией в этой войне.

"Украинцы знают, что Крым является решающей территорией, что они никогда не будут в безопасности, пока Россия оккупирует Крым и может наносить удары своим флотом и авиацией из Крыма и запускать ракеты по всем морским портам Украины", – сказал он.

Американский генерал считает, что Украине не удастся восстановить свою экономику без деоккупации полуострова, поскольку россияне будут мешать судам, следующим в Одессу, Херсон или Николаев.

"Два других главных морских порта – Бердянск и Мариуполь – даже после их освобождения будут напрасными, потому что Россия будет продолжать перекрывать Азовское море от Крыма", – отметил Ходжес.

Он также подверг критике сторонников территориальных уступок Украины в обмен на мир с Россией.

"Я удивлен тем, сколько людей легкомысленно говорят: "Пусть они получат Крым ради мира". Во-первых, насколько же вы невежественны, если думаете, что это на самом деле их удовлетворит или что Россия будет соблюдать какое-либо соглашение или не будет прерывать судоходство или делать другие действия, чтобы нанести ущерб экономике Украины", – объяснил он.

Кроме того, Ходжес добавил, что, как только Керченский мост будет разрушен, то это полностью изменит правила игры для Крыма.

"Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей территории. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности доставить необходимое количество оружия дальнего действия, чтобы полуостров стал непригоден для действий российского военно-морского флота и российских ВВС", - объяснил американский генерал.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Роботино Запорожской области и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Аналитики предполагают, что следующая линия может быть менее защищена, что позволит украинским защитникам легче продвигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления в южных регионах Украины наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных заграждений.