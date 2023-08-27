'Насчитали до 10 тысяч минных полей': в 47-й бригаде ВСУ рассказали об особенностях контрнаступления на юге

В рамках контрнаступления в южных регионах Украины наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных полей.

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Об этом в эфире передачи "Спецкор" рассказал офицер 47-й ОМБр Дмитрий Полищук. Он отметил, что противник заранее знал о контрнаступлении ВСУ и тщательно готовился (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Он также проводит доразведку постоянно, и он знал, что на этом направлении будет контрнаступление. Если брать общие инженерные сооружения, это были не просто траншеи разрыты, это были хорошо укрепленные районы, это были разрытые подземные ходы", – пояснил военный.

"Если брать минно-взрывные заграждения, на определенных участках, как уже отмечалось, было насчитано до 10 тысяч минно-взрывных полей. Это были противотанковые средства, противопехотные средства. Они как имели рядность, так и хаотично были разбросаны по местности", – добавил Полищук, отметив храбрость украинских военных, которые иногда даже ногами отбрасывают противотанковые мины, чтобы освободить дорогу для техники.

Также офицер рассказал, что во время освобождения Роботиного на Запорожье украинские военные постоянно проводили разведку БПЛА, чтобы понимать, где находятся местные жители и по каким районам нельзя вести огонь.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что украинские войска продолжают контрнаступление на Запорожье. После освобождения Роботиного они продвигаются в соседнее село – Новопрокоповку, а также на направление Малая Токмачка – Очеретоватое.

Россияне на этих направлениях несут значительные потери, из-за чего вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в целом они потеряли 305 человек. И пытаются это "латать", но получается сумбур", – отметил Штупун.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Силах обороны юга показали уничтожение вражеского командного пункта, который по прилету сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины;

– начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат. Также захватчики повысили количество атак в этих районах.