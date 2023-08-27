Украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов на юге Украины. Видео

Украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла.

Видео дня

Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины. Видео уничтожения командного пункта россиян показали в Силах обороны юга (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Командный пункт оккупантов получил "пламенный привет" от реактивщиков Сил обороны юга Украины. Зажигательный выдался день! А мы идем вперед, приближая Победу!" – указано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видны поражения российского командного пункта. После прилета он сгорел дотла.

Напомним, утром 27 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне, 26 августа, Силы обороны Украины отменили 550 оккупантов и сбили 11 дронов РФ. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 260 820 захватчиков.

Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о том, что захватчики имеют проблемы с логистикой, а ВСУ на Левобережье за сутки уничтожили три вражеских склада.

А воины 37 ОБРМП уничтожили состав оккупантов на юге Украины.