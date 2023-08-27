Защитники за сутки отминусовали 550 оккупантов и сбили 11 дронов РФ – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 550 суток назад ликвидировали уже 260 820 ее солдат, офицеров и генералов. Накануне они "задвохсотили" еще 550 российских оккупантов.

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Из техники наши воины больше всего уничтожили бронемашин, а количество сбитых вражеских беспилотников достигло 4,3 тыс. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне, кроме личного состава оккупационного войска, Силы обороны сожгли 94 единицы его техники и вооружения.

В частности, список вражеских потерь пополнили 24 артиллерийские системы (всего 5403), 15 боевых бронированных машин (8554), шесть танков (4396), две РСЗО (728), одно средство ПВО (498).

В небе защитники сбили еще 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4378). Также была сожжена 31 единица вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 7854), четыре – специальной техники (808) оккупантов.

Не изменилось в сутки 26 августа только количество уничтоженных российских крылатых ракет – 1411, вертолетов – 316, самолетов – 315, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы подразделения "Белый волк" ВСУ уничтожили более двух танковых полков. В частности, с начала полномасштабного вторжения военные только этого формирования сожгли 216 вражеских танков.

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