Бойцы подразделения СБУ уничтожили уже больше двух танковых полков врага. Видео

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. Бойцы подразделения Службы безопасности Украины уничтожили уже более двух танковых полков противника.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там также опубликовали соответствующее видео (чтобы его посмотреть, досскролльте до конца страницы).

"Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" уничтожает уже третий российский танковый полк", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения бойцы этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 вражеских танков.

"Учитывая, что штатная численность танкового полка армии РФ составляет 94 единицы, то наши ребята уже "закрыли" на своем счету 2 полка и настойчиво добивают третий! Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – резюмировали в СБУ.

На кадрах виден процесс уничтожения военной техники российских оккупантов. Наши защитники работают точно и взвешенно, а техника оккупантов вспыхивает и покрывается дымом.

Напомним, всего по данным Генерального штаба ВСУ боевые потери РФ за весь период полномасштабной войны уже превысили 260 тысяч человек. Только за последние сутки Силы обороны Украины "отминусовали" на фронте еще 640 российских оккупантов и 90 единиц их техники, в частности, 12 танков, 18 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW отметили, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины преуспели на Мелитопольском направлении фронта на востоке Запорожской области. В то же время оккупанты понесли значительные потери из-за недостаточной поддержки на неустановленном острове в дельте Днепра.

– военные 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили еще один самолет-штурмовик Су-25 оккупационной армии страны-агрессора России. "Птичка" врага была уничтожена в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области.

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