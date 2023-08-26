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ISW: Украина имеет успехи на Мелитопольском направлении, войска РФ понесли значительные потери на островах Днепра

Марина Погорилко
War
2 минуты
5,9 т.
ISW: Украина имеет успехи на Мелитопольском направлении, войска РФ понесли значительные потери на островах Днепра

За прошедшие сутки Силы обороны Украины преуспели на Мелитопольском направлении фронта на востоке Запорожской области. В то же время оккупанты понесли значительные потери из-за недостаточной поддержки на неустановленном острове в дельте Днепра.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). В частности, накануне в Генштабе ВСУ сообщили об успехах украинской армии в направлении от Новоданиловки до Новопокроповки (5-13 км к югу от Орехова) и от Малой Токмачки до Очеретоватого (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

ISW: Украина имеет успехи на Мелитопольском направлении, войска РФ понесли значительные потери на островах Днепра

Аналитики добавили, что министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили пять атак украинской армии в неуказанных районах западной Запорожской области.

Между тем один из российских "военкоров" сообщил, что оккупанты якобы отразили попытку высадки украинского десанта на острове на реке Днепр к югу от Велетенского Херсонской области (15 км к юго-западу от города Херсон).

ISW: Украина имеет успехи на Мелитопольском направлении, войска РФ понесли значительные потери на островах Днепра

Однако другие военные блогеры РФ распространили жалобу якобы от личного состава российской 205-й мотострелковой бригады о том, что под обстрелом украинской артиллерии на острове на Херсонском направлении подразделения понесут значительные потери и что командиры игнорируют сообщения личного состава. Личный состав утверждал, что командир роты пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отослали командира и уволили двух других командиров, поддержавших вывод.

"Военкоры" активно критикуют российское военное командование за неспособность решить системные проблемы среди российских войск на Херсонском фронте, в том числе нехватку запасов и лобовые атаки на украинские позиции на восточном берегу под сильным артиллерийским огнем и без поддержки.

Аналитики вспомнили, что еще в конце июня российское информационное пространство "разносило" российское военное командование за аналогичные неудачи в борьбе с украинским присутствием у Антоновского моста. Некоторые военные блогеры утверждали, что эта широкая критика была единственным фактором, заставившим российское военное командование исправить проблемы того времени.

ISW: Украина имеет успехи на Мелитопольском направлении, войска РФ понесли значительные потери на островах Днепра

Напомним, также российские блогеры выразили обеспокоенность по поводу отсутствия подкреплений и ротации войск оккупантов в районе Роботиного на Запорожье.

Беспокойство возникло на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть населенного пункта. Военный блогер заявил, что многие путинские террористы в этом районе находятся на передовой с самого начала украинского контрнаступления и что эти подразделения испытывают недостаток подкреплений на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление ВСУ идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились;

– российские оккупанты начали перебрасывать на Запорожское направление силы, накопленные на других участках южного фронта. Там идут наступательные операции ВСУ и захватчики надеются их сдержать.

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