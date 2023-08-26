ISW: Украина имеет успехи на Мелитопольском направлении, войска РФ понесли значительные потери на островах Днепра

За прошедшие сутки Силы обороны Украины преуспели на Мелитопольском направлении фронта на востоке Запорожской области. В то же время оккупанты понесли значительные потери из-за недостаточной поддержки на неустановленном острове в дельте Днепра.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). В частности, накануне в Генштабе ВСУ сообщили об успехах украинской армии в направлении от Новоданиловки до Новопокроповки (5-13 км к югу от Орехова) и от Малой Токмачки до Очеретоватого (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Аналитики добавили, что министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили пять атак украинской армии в неуказанных районах западной Запорожской области.

Между тем один из российских "военкоров" сообщил, что оккупанты якобы отразили попытку высадки украинского десанта на острове на реке Днепр к югу от Велетенского Херсонской области (15 км к юго-западу от города Херсон).

Однако другие военные блогеры РФ распространили жалобу якобы от личного состава российской 205-й мотострелковой бригады о том, что под обстрелом украинской артиллерии на острове на Херсонском направлении подразделения понесут значительные потери и что командиры игнорируют сообщения личного состава. Личный состав утверждал, что командир роты пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отослали командира и уволили двух других командиров, поддержавших вывод.

"Военкоры" активно критикуют российское военное командование за неспособность решить системные проблемы среди российских войск на Херсонском фронте, в том числе нехватку запасов и лобовые атаки на украинские позиции на восточном берегу под сильным артиллерийским огнем и без поддержки.

Аналитики вспомнили, что еще в конце июня российское информационное пространство "разносило" российское военное командование за аналогичные неудачи в борьбе с украинским присутствием у Антоновского моста. Некоторые военные блогеры утверждали, что эта широкая критика была единственным фактором, заставившим российское военное командование исправить проблемы того времени.

Напомним, также российские блогеры выразили обеспокоенность по поводу отсутствия подкреплений и ротации войск оккупантов в районе Роботиного на Запорожье.

Беспокойство возникло на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть населенного пункта. Военный блогер заявил, что многие путинские террористы в этом районе находятся на передовой с самого начала украинского контрнаступления и что эти подразделения испытывают недостаток подкреплений на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление ВСУ идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились;

– российские оккупанты начали перебрасывать на Запорожское направление силы, накопленные на других участках южного фронта. Там идут наступательные операции ВСУ и захватчики надеются их сдержать.

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